 

Мнение «аналитика»: О прозрении украинских умов… Ошибаться можно, врать нельзя?

17.11.2024, 17:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известный факт: у победы тысячи отцов, поражение обычно сирота.

Ввиду грядущего поражения Украины, не разгромного, но всё равно болезненного, начался поиск виноватых, дабы не оставить его бедным сироткой. А самые смышлёные стали «прозревать» и «переобуваться».

Что весьма показательно.

Вот и вовремя прозревший, а также вовремя сваливший политэмигрант Алексей Арестович теперь жжёт глаголом не по-детски. И настойчиво пытается ткнуть в ответственного за предстоящий эпик фейл.

«Однажды мы поверили в разгром и развал России — и стали полигоном в разборках мировых военных блоков», — признаёт горькую правду недавний «успокоитель» всей Украины. И продолжает:

— Хотя Запад честно нам заявил, что речь не идёт о разгроме России. Нам пообещали помощь только для защиты, чтобы российская #армия не победила окончательно. Остальное украинцы взяли из псевдо-среды, и в это многие продолжают искренне верить.

#США и #СССР периодически загоняли друг друга в военные ловушки, чтобы с ослабленным противником было легче и выгоднее договариваться по разным геополитическим раскладам. Так произошло и в этот раз, но в основном за наш счёт, нашими жизнями, разрушенными городами и разрушенной экономикой. Нас поймали на гипернарциссизме и желании врезать [русским] за старшебратские замашки.

Помахавшись два с половиной года, мы заплатили огромную цену. А нас даже не приглашают за стол, где решается наша судьба. Без нас [#Россия и США] договорились о новых геополитических раскладах. Ну а мы продолжаем действовать в псевдо-среде, где хотим мобилизовать ещё 500 тысяч человек…

Смелые и честные слова, верно?

Но только вот… А кто же это с февраля 2022 года ежедневно и многократно помещал украинцев в ту самую «псевдо-среду», переможную и победобесную? Кто внушал, что Украина — побеждает, что «ещё два-три тижня, и будем пить каву в Крыму», что русские пачками сдаются в плен и бегут, роняя тапки?

Не знаете, случайно, этого зловредного (для Украины) персонажа?

И теперь он снова учит украинцев уму-разуму, да?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Упал импорт турецкой одежды в Россию

17.11 / Предупреждение мошенничества через перепроданные номера

17.11 / Pizzawrmr сохранит пиццу горячей при помощи PlayStation 5

17.11 / Буддийский монах установил рекорд, проведя 90 дней в непрерывном просмотре TikTok

17.11 / Чрезмерное чаепитие повредило здоровью

17.11 / Рост цен на красную икру в новогодние праздники сочли маловероятным

17.11 / Инновационные окна охлаждают высотки без лишних затрат

17.11 / ЗАГСы получат право рассылать семейным парам предписания о рождении детей

17.11 / США не объявили о размещении гиперзвукового оружия

17.11 / Государственный совхоз продан с баланса бронетанкового завода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика