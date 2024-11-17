Мнение «аналитика»: О прозрении украинских умов… Ошибаться можно, врать нельзя?

Известный факт: у победы тысячи отцов, поражение обычно сирота.

Ввиду грядущего поражения Украины, не разгромного, но всё равно болезненного, начался поиск виноватых, дабы не оставить его бедным сироткой. А самые смышлёные стали «прозревать» и «переобуваться».

Что весьма показательно.

Вот и вовремя прозревший, а также вовремя сваливший политэмигрант Алексей Арестович теперь жжёт глаголом не по-детски. И настойчиво пытается ткнуть в ответственного за предстоящий эпик фейл.

«Однажды мы поверили в разгром и развал России — и стали полигоном в разборках мировых военных блоков», — признаёт горькую правду недавний «успокоитель» всей Украины. И продолжает:

— Хотя Запад честно нам заявил, что речь не идёт о разгроме России. Нам пообещали помощь только для защиты, чтобы российская #армия не победила окончательно. Остальное украинцы взяли из псевдо-среды, и в это многие продолжают искренне верить.

#США и #СССР периодически загоняли друг друга в военные ловушки, чтобы с ослабленным противником было легче и выгоднее договариваться по разным геополитическим раскладам. Так произошло и в этот раз, но в основном за наш счёт, нашими жизнями, разрушенными городами и разрушенной экономикой. Нас поймали на гипернарциссизме и желании врезать [русским] за старшебратские замашки.

Помахавшись два с половиной года, мы заплатили огромную цену. А нас даже не приглашают за стол, где решается наша судьба. Без нас [#Россия и США] договорились о новых геополитических раскладах. Ну а мы продолжаем действовать в псевдо-среде, где хотим мобилизовать ещё 500 тысяч человек…

Смелые и честные слова, верно?

Но только вот… А кто же это с февраля 2022 года ежедневно и многократно помещал украинцев в ту самую «псевдо-среду», переможную и победобесную? Кто внушал, что Украина — побеждает, что «ещё два-три тижня, и будем пить каву в Крыму», что русские пачками сдаются в плен и бегут, роняя тапки?

Не знаете, случайно, этого зловредного (для Украины) персонажа?

И теперь он снова учит украинцев уму-разуму, да?

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