Упал импорт турецкой одежды в Россию

За первые девять месяцев 2024 года РФ существенно сократила импорт одежды из Турции — почти в два раза, до отметки в 253 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют статистические данные из Турецкого статистического ведомства, на которые ссылаются РИА Новости.

Наиболее заметным стало снижение закупок верхней одежды и трикотажных изделий. Так, ввоз мужской вязаной верхней одежды в Россию уменьшился в 12 раз, а женской — в пять раз. Трикотажные изделия импортировались в восемь раз меньше, вязаные перчатки и рукавицы — в четыре раза.

В настоящее время РФ занимает 12-е место среди основных покупателей турецкой одежды, на ее долю приходится всего два процента от общего объема турецкого экспорта. Ранее сообщалось о сокращении поставок зимней одежды из Китая почти на 60 процентов, что стало следствием роста отечественного производства.