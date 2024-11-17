 

Упал импорт турецкой одежды в Россию

17.11.2024, 16:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За первые девять месяцев 2024 года РФ существенно сократила импорт одежды из Турции — почти в два раза, до отметки в 253 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют статистические данные из Турецкого статистического ведомства, на которые ссылаются РИА Новости.

Наиболее заметным стало снижение закупок верхней одежды и трикотажных изделий. Так, ввоз мужской вязаной верхней одежды в Россию уменьшился в 12 раз, а женской — в пять раз. Трикотажные изделия импортировались в восемь раз меньше, вязаные перчатки и рукавицы — в четыре раза.

В настоящее время РФ занимает 12-е место среди основных покупателей турецкой одежды, на ее долю приходится всего два процента от общего объема турецкого экспорта. Ранее сообщалось о сокращении поставок зимней одежды из Китая почти на 60 процентов, что стало следствием роста отечественного производства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / В «Гусарской балладе» от Netflix поручик Ржевский будет мавром-мужеложцем, а Шурочка Азарова совершит трансгендерный переход

17.11 / Мнение «аналитика»: О прозрении украинских умов… Ошибаться можно, врать нельзя?

17.11 / Предупреждение мошенничества через перепроданные номера

17.11 / Pizzawrmr сохранит пиццу горячей при помощи PlayStation 5

17.11 / Буддийский монах установил рекорд, проведя 90 дней в непрерывном просмотре TikTok

17.11 / Чрезмерное чаепитие повредило здоровью

17.11 / Рост цен на красную икру в новогодние праздники сочли маловероятным

17.11 / Инновационные окна охлаждают высотки без лишних затрат

17.11 / ЗАГСы получат право рассылать семейным парам предписания о рождении детей

17.11 / США не объявили о размещении гиперзвукового оружия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика