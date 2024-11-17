 

Предупреждение мошенничества через перепроданные номера

17.11.2024, 16:35, Разное
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Мошенники использовали старый номер телефона для кражи средств. По данным Роскачества, значительная часть номеров, доступных для покупки в салонах сотовой связи, ранее имела другого владельца. Это может привести к тому, что при смене абонента данные предыдущего пользователя станут уязвимыми.

При подключении старого номера к мобильному банку или социальным сетям новый владелец рискует столкнуться с несанкционированным доступом к своим финансам или аккаунтам. Мошенники могут получить контроль над денежными операциями и совершить кражу или злоупотребить личными данными.

Во избежание подобных ситуаций Роскачество настоятельно рекомендует своевременно отключить старый номер от интернет-банкинга и социальных сетей. Сделать это можно как через личный онлайн-кабинет, так и в отделении банка.

Кроме финансовых рисков, использование перепроданного номера телефона может привести к утечке конфиденциальных сведений и доступу к учетным записям в мессенджерах и социальных сетях. Поэтому для предотвращения потенциальных проблем важно своевременно отвязать старый номер от всех сервисов и приложений.


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