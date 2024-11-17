 

Pizzawrmr сохранит пиццу горячей при помощи PlayStation 5

17.11.2024, 16:00, Разное
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Транснациональная сеть пиццерий Pizza Hut представила устройство Pizzawrmr для геймеров, которое подогревает их пиццу во время игры. Оно спроектировано специально для работы с PlayStation 5, но подойдет и для гаджетов, вентиляционная решетка которых имеет размеры, близкие к 11 x 1,3 дюйма. Плюс оно должно генерировать много тепла во время работы.

Принцип действия Pizzawrmr сводится к тому, чтобы направлять избыточное тепло от игровой консоли в отсек с ломтиками пиццы. Для этого на PS5 устанавливается соответствующая надстройка, дизайн которой подчеркивает ее игровую принадлежность. Чем интенсивнее игровой процесс, тем больше тепла выделяет консоль — так зачем терять его впустую.

Авторы разработки рекомендуют выстелить внутреннюю поверхность контейнера фольгой, чтобы защитить консоль от жира и крошек. Pizzawrmr не продается, вместо этого Pizza Hut распространяет чертежи для его печати на 3D-принтере и инструкция по сборке. Разработчики учли, что большинство бытовых принтеров слишком малы для печати устройства целиком, поэтому они создали разборную конструкцию.

Источник &#8212 Pizzawrmr


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