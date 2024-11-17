Чрезмерное чаепитие повредило здоровью

Ученые пришли к выводу, что чрезмерное потребление чая несет вред организму. По словам врача-эндокринолога Юлии Вереиной, вопреки распространенному мнению, злоупотребление этим напитком негативно сказывается на самочувствии.

Исследования показали, что чай в умеренных дозах может улучшить здоровье, но его чрезмерное употребление вызывает проблемы в организме. Вещество под названием танин, содержащееся в чае, пагубно воздействует на микрофлору пищеварительного тракта и вызывает дискомфорт и боль.

Кроме того, черный чай богат кофеином, который провоцирует нервозность, раздражительность, нарушение сна и снижение стрессоустойчивости. Людям с повышенной возбудимостью и бессонницей следует употреблять чай с осторожностью.

Другой проблемой, возникающей при чрезмерном употреблении чая, является плохое усвоение железа и других питательных веществ из пищи. Напиток также препятствует усвоению лекарств, витаминов и биодобавок.