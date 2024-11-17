Рост цен на красную икру в новогодние праздники сочли маловероятным

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев выразил сомнение в резком повышении цен на красную икру перед Новым годом. По его словам, такой скачок спровоцировал бы обвал продаж, чего опасаются участники рынка.

Прежде всего, стоимость деликатеса определяется не предпраздничным ажиотажем, а сезоном лова лососей. Дороже всего продукт обходится в июне-июле, ближе к осени цены стабилизируются. Обычно снижение ожидается в конце первого квартала года.

Хотя праздничный повышенный спрос может привести к некоторому росту цен, он вряд ли будет значительным из-за инфляции и низких доходов населения.

Ранее сообщалось о рекордном подорожании красной икры на 20% по сравнению с сентябрем. Эксперты объясняли это сокращением добычи рыбы на Дальнем Востоке.