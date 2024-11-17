 

Инновационные окна охлаждают высотки без лишних затрат

17.11.2024, 14:55, Разное
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Южнокорейские исследователи создали уникальное покрытие для окон, способное эффективно охлаждать небоскребы с минимальными энергозатратами. Это достижение может существенно снизить зависимость от кондиционеров и отопительных систем, потребляющих значительное количество электроэнергии.

Новое покрытие состоит из трех слоев. Первый, полидиметилсилоксан, выделяет тепло в виде дальнего инфракрасного излучения. Серебряный слой отражает большинство солнечных лучей, позволяя видимой части спектра проникать через микроотверстия. Наконец, брэгговское зеркало отражает длинноволновое инфракрасное излучение, составляющее значительную долю солнечной радиации.

Испытания показали, что покрытие снижает температуру стекла на 22,1 градуса по Цельсию по сравнению с окнами, обработанными только полидиметилсилоксаном, что является одним из самых впечатляющих охлаждающих эффектов, достигнутых с применением подобных покрытий.

Ученые надеются, что это покрытие станет новым стандартом для окон в высотных зданиях, обеспечивая прохладу без ущерба для освещения и уменьшая зависимость от систем отопления и охлаждения.


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