 

США не объявили о размещении гиперзвукового оружия

17.11.2024, 13:15, Разное
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В ходе пресс-конференции в Австралии министр обороны США Ллойд Остин уклонился от ответов на вопросы о возможном развертывании гиперзвукового оружия в регионе. Он заявил, что на данный момент у США нет конкретных планов по этому поводу.

Однако Остин подчеркнул, что США привержены реализации сделки AUKUS, в рамках которой Австралии будут предоставлены три атомные подводные лодки. Этот пакт, объединяющий США, Австралию и Великобританию, направлен на укрепление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стоит отметить, что в последнее время австралийский подводный флот сталкивается с проблемами. В строю остается только одна боеспособная подлодка класса Collins, а остальные проходят модернизацию или ремонт из-за коррозии корпусов.


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