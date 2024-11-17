США не объявили о размещении гиперзвукового оружия

В ходе пресс-конференции в Австралии министр обороны США Ллойд Остин уклонился от ответов на вопросы о возможном развертывании гиперзвукового оружия в регионе. Он заявил, что на данный момент у США нет конкретных планов по этому поводу.

Однако Остин подчеркнул, что США привержены реализации сделки AUKUS, в рамках которой Австралии будут предоставлены три атомные подводные лодки. Этот пакт, объединяющий США, Австралию и Великобританию, направлен на укрепление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стоит отметить, что в последнее время австралийский подводный флот сталкивается с проблемами. В строю остается только одна боеспособная подлодка класса Collins, а остальные проходят модернизацию или ремонт из-за коррозии корпусов.