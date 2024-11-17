 

Головная боль, которая сопровождается дополнительными симптомами, может сигнализировать о серьезных заболеваниях

17.11.2024, 13:15, Разное
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Головная боль, которая сопровождается дополнительными симптомами, может сигнализировать о серьезных заболеваниях. Так считал невролог Виталий Акимов. По его мнению, если боль сопровождается судорогами, нарушениями поведения, спутанностью сознания или обмороками, то это веская причина для обращения к врачу.

Дополнительно доктор Акимов выделял следующие признаки, требующие внимания:

Повышенная температура
Скованность шеи
Нарушения речи
Ухудшение зрения
Проблемы с движением
Нарушения чувствительности

Кроме того, он отмечал, что резкие изменения в характере головной боли, непривычные ощущения и проявления, могут указывать на заболевание.

Акимов указывал на широкий спектр возможных причин, включая инфекции, воспаления, сердечно-сосудистые проблемы, заболевания опорно-двигательного аппарата, а также стоматологические и ЛОР-заболевания.

Он подчеркивал, что своевременное обращение к врачу при необычных головных болях или возникновении таких симптомов, как высокая температура или травма, может помочь выявить потенциально опасные заболевания на ранней стадии.


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