 

Чтобы радикально увеличить запас хода электробайка, просверлите в нем сквозную дыру

17.11.2024, 12:40, Разное
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Британский стартап WMС намерен любой ценой увеличить дальность хода электромотоциклов. Их инновационный подход, заключающийся в создании сквозного отверстия в центре мотокорпуса для снижения аэродинамического сопротивления, уже показывает впечатляющие результаты.

Так, прототип Zero SR/S с модификацией WMC демонстрирует 10 % снижение лобового сопротивления, что заметно увеличивает запас хода на шоссе. Однако WMC не останавливается на достигнутом. Компания уже провела успешные тесты подобной технологии на мотоцикле WMC250EV и гибридном скутере для полицейских.

Снижение лобового сопротивления – это эффективный и доступный способ повышения эффективности электромотоциклов, не требующий улучшения аккумуляторных технологий. WMC намерена лицензировать свою технологию другим производителям, что может привести к появлению на рынке серийных электромотоциклов с центральными воздуховодами уже в ближайшем будущем. Важно отметить, что эффективность этой технологии наиболее заметна на высоких скоростях, характерных для шоссейного движения.

Источник &#8212 WMC


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