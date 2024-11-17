Рупор кремлевской пропаганды: Гладиатор 2. Рабовладельческий Рим для всех

Ознакомился с новым поделием Ридли Скотта "Гладиатор 2".

Плюсы и минусы оригинала хорошо известны, как и то, что в свое время фильм изрядно нашумел, возродив моду на дорогостоящие исторические блокбастеры

Сам "Гладиатор" при всех своих исторических косяках, был вполне законченным проиведением и какого-то серьезного продолжения не требовал, особенно с учетом псевдоисторических фантазий на тему смены императоров в Римской Империи.

Тем не менее, личные фантазии Ридли Скотта помноженные на студийную жажду выдоить известный бренд до конца, привели к появлению продолжения.

И это было плохо.

Основные минусы.

1. Про историчность тут забудьте. И дело даже не в пресловутой заклепочности. На смену нелепому Коммоду пришли еще более нелепые Гета, Каракалла и как бы Макрин. Те, кто обычно разносят такие поделия за антиисторичность, безусловно оттопчутся на этом фильме всласть. Тут были пробиты новые глубины дна.

2 Попытки задвигать речуги про "справедливый Рим", "Мечту о Риме для всех" и тому подобное, которые кринжово смотрелись и 2000 году, в 2024 году смотрятся еще более нелепо. За свободу нашей рабовладельческой империи! Империя для всех! Рим будет инклюзивным! Все это проистекает из попыток представить современные неолиберальные речуги как естественное продолжение сочинений Марка Аврелия. Поэтому кинопроизводство современной американской империи пытается в рамках совершаемого анахронизма переносить на начало 3-го века нашей эры современные идеологические догматы. Это такая же неработающая шляпа, как расово-гендерные квоты. Собственно, причины этого хорошо подметил Коппола в свежем "Мегалополисе", где в самом начале цитируется "Наша Американская Республика не слишком отличается от Старого Рима. Сможем ли мы сохранить его удивительное наследие? Или же мы тоже падем как Древний Рим, став жертвой жажды власти небольшой группы людей". Вот в "Гладиаторе 2" это как раз про это.

3.Нелепый план главного "злодея" оказался обнулен еще более нелепой концовкой, где герой победив главного злодея ушел в счастливое ничего под музыку из первого фильма. Так сказать подчеркивают, что фильму особо нечего нового сказать. Поэтому вот вам отсылка и титры. Ну а дальше просто правление Гелиогобала с "Римом не для всех" с нарастанием предпосылок для начала "кризиса 3-го века", когда римлянам стало уж совсем не до "свободы и инклюзивности".

4. Дешевые попытки авторов привлечь внимание к отсылкам к первой части выглядели одна нелепей другой. А помнишь, зритель, этот персонаж был в первом фильме…А помнишь эти доспехи…И т.п. Это нынче типичная мода, причем как правило меры в этом не знают. Как правило – чем больше отсылок, тем меньше автору есть что сказать нового. Обычная попытка выехать на ностальгии.

5. Сценарные самоповторы. Начальная битва, у героя убили жену, герой раб-гладиатор скрывающий свое прошлое, бой на региональной арене, заговор в сенате, интриги среди высшей знати, решение этих интриг в Колизее, казнь сенаторов, финальная разборка на арене и т.п. А ведь были времена, когда Ридли Скотт оригинальничал. Тот же "Прометей" ну очень сильно отличался от "Чужого".

6. Я бы сказал, что и экшн в плане целостности полностью проиграл картине, которая вышла 24 ггода назад. Тут разница примерно как с "Властелином Колец" Джексона и недавним сериальным поделием "Кольца власти". Вроде и денег много на экране и графики навалом, но градус эпичности остановился на уровне "средне". А в первом фильме первая битва с германцами легко дает фору всему экшену из продолжения.

Да, раньше было лучше, трава была зеленее, а легионеры рубили варваров более эпично.

7. Отдельно улыбнул момент, когда римский полководец после сражение говорит "Вае Виктис"". И после этого добавляет "Горе побежденным". Так сказать пояснил для тупых зрителей. Хотя это может быть огрехи наших надмозгов.

Да, есть несколько неплохо поставленных боев, несколько хороших видовых проходов, но для хорошего фильма этого мало.

Ну и музыка с головой проиграла саундтреку из первого фильма.

В общем, очередное невнятное изделие от Ридли Скотта. К числу лучших его работ "Гладиатор 2" вряд ли будут относить.

Смотреть строго по желанию, но многого не ждите. Я многого не ждал, поэтому даже особо и не разочаровался в чем-либо. А вот тех, кто ждал, что будет на уровне первой части, их действительно ждут неприятные сюрпризы.

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