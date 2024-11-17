Украинцы лишились свободы слова в страхе репрессий

Украинский депутат Артем Дмитрук заявил, что за высказывание альтернативного мнения у граждан Украины отбирают свободу слова, а за призыв к миру с Россией грозит расправа.

По словам Дмитрука, такая ситуация сложилась из-за тотальной централизации власти и культа личности президента Зеленского, который считает единственно правильным лишь свое мнение. Даже в кругу семьи украинцы боятся говорить то, что думают.

В интервью белорусскому агентству БелТА политик подчеркнул, что опросы общественного мнения в стране превратились в фарс, поскольку люди либо убегают от них, либо отвечают так, как не вызовет проблем.

Ранее Зеленский допускал возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, но только при условии поддержки Украины третьими странами, что, по его мнению, даст стране преимущество.