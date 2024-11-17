 

«Нет-нет, себе оставьте»: в Грузии отреагировали на идею российских чиновников вернуть Абхазию обратно

17.11.2024, 11:33, Разное
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В Грузии считают Абхазию частью своей территории, но сейчас не готовы вести переговоры о её реинтеграции – об этом заявил зампредседателя партии «Грузинская мечта» Ладо Тевзадзе. По словам политика, идеи отдельных российских чиновников о том, что «Абхазию надо вернуть», не отвечают принятой долгосрочной стратегии развития и несут угрозу для экономики.

Тевзадзе заявил, что когда впервые услышал о такой идее в кулуарных разговорах, то «начал паниковать».

«Я сказал им: «Нет-нет, себе оставьте пока». Потому что мы не потянем, если возьмём на себя эту ношу. Я хочу, чтобы меня поняли правильно – да, Абхазия входит в состав Грузии де-юре, но пусть это так и останется де-юре. Де-факто нам не надо», – сказал он, выступая в парламенте.

Эти выводы подтверждают и экономисты – даже по самым осторожным подсчётам большинство абхазских городов проще построить заново, чем восстанавливать, причём главные разрушения в них причинены «многолетним бездействием и нежеланием даже минимально поддерживать инфраструктуру».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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