Мнение: Футбольное зверство

На днях сборная России проводила очередной товарищеский матч по футболу с экзотической сборной Брунея на стадионе Краснодара. На самом деле футбольные болельщики в России едва ли вообще когда-либо слышали и о самом Брунее, и о том, что там есть какая-то сборная – такая сборная в принципе мало кому известна в мире, и никогда не достигала каких-нибудь заметных успехов, она ничем не знаменита. Последние 3 года футболисты России играют в мире с так называемыми “футбольными карликами”, состоящими из никому не известных футболистов из малоизвестных экзотических стран. Это играются “игры для галочки”, поскольку все сколь-нибудь известные в футбольном мире сборные с Россией играть отказываются, а из всех официальных матчей сборная РФ после 24 февраля решением ФИФА исключена.

Россия в Краснодаре выиграла со счетом 11:0, побив свой прежний официальный рекорд по счету. Теперь 11:0 – самая крупная победа в истории сборной России.

Откуда берутся такие странные “соперники” у сборной России? Секрет давно известен: Российский футбольный союз таких вот странных соперников для своей сборной банально покупает. “Карлики” из нефутбольных стран соглашаются “зашквариться” матчем с изгоем за хорошие “подъемные”: Россия оплачивает сборным полностью все их расходы на перелет, на гостиницы и на проживание, плюс несколько тысяч евро или долларов каждому игроку, включая запасных и тренеров, за участие. Но и на таких роскошных условиях случаются частые срывы: ведущие игроки норовят сказаться больными, чтобы не ехать в “позорную Россию”, боятся, что их подвергнут санкциям, осуждению в прессе или позору за игру с россиянами – и тогда их местные федерации футбола порой “латают дыры” в составе своей команды какими-то совсем случайными футболистами-любителями, едва умеющими попадать по мячу. Вот в случае со сборной Брунея не было, писали, семи игроков основного состава сборной, их поспешно заменили буквально кем попало. Словом, “защищать честь Брунея” было почти некому – хотя она и так не могла считаться сильной (по рейтингу сборных ФИФА у Брунея – 184 место в мире).

Так вот откуда 11:0. Это было как сборная первоклассников со сборной выпускников школы. Сборную Брунея буквально размазали по газону, устроив выигрыш с двузначным счетом. Волейбольный счет. При этом стадион в Краснодаре был заполнен до отказа. Непонятно, зачем все это вообще делается. Что это за экзекуция карликов? Похоже на то, что футболисты России вымещают какой-то гнев на этих “карликах”. Кому и что мы таким образом доказываем? Зачем эта бессильная ярость? Собрали полный стадион народу, и 90 минут вся футбольная РФ глумилась над всякими пожарными и почтальонами из крохотного государства в Юго-Восточной Азии, в котором всего порядка полумиллиона человек населения. Россия потратила на всё это шоу, по сообщению РФС, около 100 тысяч долларов.