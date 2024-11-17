Илон Маск экономил с первых дней бизнеса

Избранный президентом США Дональд Трамп назначил генеральным директором по сокращению государственных расходов известного предпринимателя Илона Маска. Газета The New York Times сообщила, что Маск давно придерживается принципа экономии.

Еще в 1995 году, когда Маск основал компанию Zip2, он ночевал в офисе, а душ принимал в местной организации YMCA. Журналисты дали его привычке не тратить лишние деньги название “аллергия на расходы”.

Теперь, стоя во главе нового департамента эффективности государственного управления США, Маск вместе с Вивеком Рамасвами займется оптимизацией работы федеральных агентств, сокращением ненужных расходов и устранением бюрократии. Название департамента (DOGE) отсылает к криптовалюте, которую поддерживает Маск.