Илон Маск экономил с первых дней бизнеса
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Избранный президентом США Дональд Трамп назначил генеральным директором по сокращению государственных расходов известного предпринимателя Илона Маска. Газета The New York Times сообщила, что Маск давно придерживается принципа экономии.
Еще в 1995 году, когда Маск основал компанию Zip2, он ночевал в офисе, а душ принимал в местной организации YMCA. Журналисты дали его привычке не тратить лишние деньги название “аллергия на расходы”.
Теперь, стоя во главе нового департамента эффективности государственного управления США, Маск вместе с Вивеком Рамасвами займется оптимизацией работы федеральных агентств, сокращением ненужных расходов и устранением бюрократии. Название департамента (DOGE) отсылает к криптовалюте, которую поддерживает Маск.
Смотреть комментарии → Комментариев нет