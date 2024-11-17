 

Илон Маск экономил с первых дней бизнеса

17.11.2024, 9:55, Разное
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Избранный президентом США Дональд Трамп назначил генеральным директором по сокращению государственных расходов известного предпринимателя Илона Маска. Газета The New York Times сообщила, что Маск давно придерживается принципа экономии.

Еще в 1995 году, когда Маск основал компанию Zip2, он ночевал в офисе, а душ принимал в местной организации YMCA. Журналисты дали его привычке не тратить лишние деньги название “аллергия на расходы”.

Теперь, стоя во главе нового департамента эффективности государственного управления США, Маск вместе с Вивеком Рамасвами займется оптимизацией работы федеральных агентств, сокращением ненужных расходов и устранением бюрократии. Название департамента (DOGE) отсылает к криптовалюте, которую поддерживает Маск.


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