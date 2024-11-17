 

Си Цзиньпин обозначил границы в отношениях с США

17.11.2024, 9:55, Разное
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В ходе переговоров с Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин обозначил четыре нерушимых принципа в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Эти “красные линии” включают:

– неприкосновенность Тайваня
– уважение к демократии и правам человека
– соблюдение политической системы Китая
– признание права Китая на развитие

Си Цзиньпин подчеркнул, что разногласия между странами неизбежны, но они не должны перерастать в конфронтацию или подрывать коренные интересы друг друга.

Ранее глава МИД РФ прокомментировал обострение политики США в отношении Китая. По его мнению, стремительный экономический рост КНР и ее следование нормам международных организаций вызывают раздражение в Вашингтоне.

Невзирая на разногласия, лидеры Китая и США планируют обсуждение ряда важных вопросов на предстоящей встрече в Перу. Среди ключевых тем: отношения Китая с Россией, статус Тайваня, территориальные претензии в Южно-Китайском море и кибербезопасность.


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