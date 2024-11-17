 

Венгрия выступила против продолжения конфликта на Украине

17.11.2024, 9:55, Разное
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости остановить военный конфликт на Украине и пересмотреть антироссийские санкции. На генеральной ассамблее партийного альянса “Патриоты Европы” в Париже Орбан призвал к твердой позиции против гендерной пропаганды, миграции и продолжения боевых действий.

Венгерский лидер подчеркнул, что взаимоотношения Европы и США претерпевают изменения, а победа правых сил на выборах в Европарламенте, Нидерландах, Австрии, Чехии и избрание Дональда Трампа президентом США свидетельствуют о движении патриотических сил к созданию мирового большинства.

Ранее Орбан выступал с критикой санкций против России, указывая на рост цен на энергоносители и замедление экономического роста в Европе. Он назвал такие меры “идиотскими правилами, подрывающими благосостояние европейцев”.


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