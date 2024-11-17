 

«Вы, как славяне, должны найти общий язык»: Трамп пожелал Эпштейну удачи на переговорах с Зеленским

17.11.2024, 9:33, Разное
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Избранный президент США Дональд Трамп направил своего советника Бориса Эпштейна на предварительные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам будущего главы государства, он рассчитывает на первые конструктивные результаты ещё до своей инаугурации, которая состоится в январе.

Трамп фактически подтвердил информацию New York Times о том, что он планирует назначить юриста Эпштейна своим спецпредставителем по Украине. Будущий советник президента США родился и вырос в Москве, эмигрировал в 1993 году. Адвокат подчёркивал, что у него есть родственники по обе стороны фронта.

«Я думаю, что вы поговорите с Зеленским и вернётесь с хорошими новостями, – напутствовал Трамп своего соратника. – Вы, как славяне, должны найти общий язык и помнить про исторические связи своих народов. Славянское единство в кризисе, но это путь, чтобы прекратить кровопролитие».

Как утверждают очевидцы, в конце встречи Трамп с сильным акцентом сказал на русском языке «На здоровье!» и приложил руку к виску, имитируя воинское приветствие. Эпштейн должен прибыть в Киев на следующей неделе, сейчас ведётся согласование протокола и формата его встречи с Зеленским.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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