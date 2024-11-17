Мнение: Детройт: Стать Человеком

Сценарий у игры ожидаемо левацкий. К примеру, если вы против майдана, то вы Гитлер. А все белые мужчины в игре делятся на три категории:

а) кровожадные негодяи,

б) приговорённые к смерти и

в) приговорённые к смерти кровожадные негодяи.

Самый кровожадный белый негодяй — русский, потомок дворян, переехавших в США после 1917 года.

Рекомендую перечитать для контекста знаменитый рассказ Гарри Гаррисона, русское название «Безработный робот» или «Вельветовая перчатка» (ссылка). Уже тогда, в 1956 году, разумных роботов показывали «новыми неграми», страдающими от кожаных угнетателей. За кадром у Гаррисона осталась только линия радугобесия — в те годы в моду в США она ещё не вошла.

Я не большой любитель визуальных новелл, однако «Детройт» — особый случай. Пробуждённый француз, которого взяла под своё крыло Сони, нарисовал нам удивительно красивый и проработанный мир 2038 года, с хорошими актёрами и с продвинутой футуристичной техникой. Модельный ряд андроидов строен и логичен, поэтому запоминается моментально: AX400 — домработница, PL600 — слуга, RK800 — детектив и так далее. Вот короткий фрагмент из игры (видео), чтобы было понятно, что я имею в виду.

После первых же глав я осознал, что домашний андроид — очень полезная в хозяйстве штука, и что мне непременно нужен такой. Потом, по мере развития сюжета, я слегка засомневался, однако на старте мои эмоции были яркими и однозначными: «вот мои деньги, показывайте, что у вас сегодня есть».

Некоторые детали игры не вполне реалистичны: к примеру, сложно поверить, что андроидов собирают в Детройте, а не в Гуанчжоу. Тем не менее в будущем возможно и это. Дональд Трамп, который только что выиграл выборы в США, начал войну на уничтожение против глубинного государства и его деструктивной повестки. Шансы победить и «Сделать Америку великой снова» у Трампа есть — истории такие примеры известны. И если план МАГА сработает, то лет за 10-15 часть производств как раз получится перенести из Китая в условный Детройт. Впрочем, текущие перемены в США — тема для отдельного большого разговора или даже для нескольких бесед. Сегодня ограничусь тем, что сошлюсь на наш с Кримсональтером Клуб Зелёной Свиньи (ссылка) — в воскресенье в 17:00 мы обсудим там смелые назначения Дональда Трампа.

Так вот, возвращаясь к видеоигре. Некоторые детали мира «Детройта» кажутся странными, однако в целом технический прогноз разработчиков выглядит реалистичным. Игру делали в 2018 году, и за прошедшие шесть лет многое из «Детройта» стало уже обыденностью — к примеру, нейросети, которые умеют говорить человеческим голосом, и которые почти неотличимы в разговоре от человека.

Уоррен Спектор, создатель легендарного Дэус Экс, недавно заметил в интервью, что технологии развиваются ровно туда, куда и ожидалось. Цитирую: «Если бы кто-то перевыпустил оригинальную Деус Экс [вышла в 2000 году] сейчас, это могло бы быть воспринято как документальный фильм».

Условный робот Фёдор пока что недостаточно совершенен, чтобы быть полезным, однако все компоненты для создания рабочих андроидов у инженеров уже есть: осталось просто собрать их воедино и сделать дешёвыми.

1. Искусственный Интеллект — есть. Последние версии ЖПТ достаточно умны, чтобы выполнять простую работу, при этом развитие ИИ идёт невероятно быстро, так что уже в январе публике обещают показать следующую ступень.

2. Быстрые ноги, умеющие держать равновесие — есть. Стоят дорого, но позволяют ходить даже людям, у которых с самого рождения не было ног. Если приделать подобные ноги роботу, он сможет перемещаться по городу и внутри зданий без проблем.

3. Сильные руки, способные аккуратно хватать любые предметы, от гирь до куриных яиц — есть. Коммерческие андроиды, которые уже сейчас работают на автозаводах, переносят детали весом до 15 килограмм: вполне достаточно для большей части работ.

4. Неотличимый от человеческого голос, умение слышать и понимать людей — есть.

5. Ёмкие батареи, позволяющие некоторое время работать автономно — есть.

6. Искусственная кожа и парики, делающие андроидов похожими внешне на людей — есть.

Полагаю, когда андроиды пойдут в большие серии, они будут стоить как автомобиль, то есть от 1 до 10 млн рублей. Ничего неустранимо дорогого там внутри нет — компьютер, батарея, некоторое количество датчиков и сервоприводов. При миллионных объёмах выпуска всё это можно сделать разумным по цене — не в последнюю очередь потому, что на фабриках по выпуску андроидов сами андроиды и будут работать.

Некоторые спрашивают, зачем нужны именно человекоподобные андроиды, если более практичны другие формы — на гусеницах или колёсах, например. Причины выбора антропоморфности очевидны, их две. Во-первых, значительная доля продаж придётся на модели HR400 и WR400, если вы понимаете, о чём я. Во-вторых, человекоподобные андроиды смогут легко вписаться в рабочие процессы, используя давно созданную гуманоидами инфраструктуру — от лестниц до перфораторов. На этапе начального распространения технологии это критично важно.

Я ещё не знаю, нравится мне всё это, или нет. С одной стороны, у технологии разумных человекоподобных роботов будет огромное количество побочек, начиная от подрыва института семьи и провокации ожирения. Но, с другой стороны, технологии развиваются широким фронтом: ровно те же андроиды позволят заводить по 10-15 детей, не затрачивая на быт чересчур много усилий, а проблему ожирения медики обещают в обозримом будущем окончательно разрешить медикаментозными средствами.

В любом случае, коллеги, мы тут не главные. Роботизация будет идти независимо от нашего желания, при этом страна, которая откажется от новых технологий, неизбежно будет выброшена на обочину прогресса и порабощена.