Мнение: Артельщики-спекулянты при Сталине, налоги на оборот в СССР и благородная миссия капитализма

1. У неосталинистов есть странная привычка: они регулярно пытаются доказать публике, что сталинский СССР был нормальной страной, в которой работала меритократия, в которой интеллигенция не была подчинена диктатуре пролетариата, и в которой даже процветал частный бизнес. Миф о том, что сталинские артели работали якобы как нормальные частные предприятия и потому исправно снабжали страну потребительской продукцией, а потом к власти пришёл «дурак» Хрущёв и артели разогнал, разбирается на Дзен-канале «История СССР в документах», на который я, кстати, рекомендую подписаться.

Процитирую несколько фрагментов из разбора (ссылка 1, ссылка 2):



Когда говорят о сталинских артелях, рисуется примерно такая картинка: после разрешения т. Сталиным мелкого частного бизнеса путем создания артелей некоторое количество рукастых и головастых мужиков (не менее пяти) исходя из местной рыночной конъюнктуры решают, что именно они будут производить, дабы заработать как можно больше. Затем идут в соответствующий государственный орган, где без проволочек регистрируют устав своей артели, далее сбрасываются инвентарем (средствами производства) и, если надо, деньгами, и приступают к работе. Изготовленный товар продают на рынке и в магазинах, весь полученный доход делят между собой, разве только надо немного вложить в неделимые фонды (тут почему-то государство обязало). Ну и второе условие государства – с наемными рабочими не борзеть, не более 20%, чтобы уж слишком буржуями не стать.

И конечно, грамотно вложив часть дохода в развитие производства, перейти к выпуску более доходной продукции, например – телевизоров. В результате довольны все – кооператоры-артельщики имеют приличный доход, а остальное население завалено отличным ширпотребом за разумные деньги.

А теперь «будем посмотреть», как оно выглядело в реальности. <…>

[цитируется программа VIII СЪЕЗД РКП (б)]

То есть поставлена вполне себе социалистическая цель – путём предоставления госзаказов и финансовой поддержки тем артелям, которые объединятся в единую структуру, как раз таки пресечь все мелкобуржуазные поползновения кустарей/артельщиков, и ненавязчиво переместить их в «крупную машинизированную индустрию», которая, что очевидно, частной являться ну уж никак не может. <…>

[цитируется Постановление ЦК РКП (6) от 30 июля 1925 г. О взаимоотношениях госпромышленности с кооперацией]

Тут уже выясняется, что без планов и согласований сырьё получить вряд ли получится.

[цитируется статья из «Известий» от 08.05.1933]:

«По отдельным артелям цены были повышены в 3-5 раз, на столовые ножи например продажная цена возросла с 39 р. 50 к. за 10 шт. до 110 р., на мыло — с 91 коп. до 3 р. 40 к., на валеную обувь — с 10—12 р. до 22—25 р. за пару, на деготь с 500 до 2.300 р. за тонну, на славянские шкафы-с 211 до 660 руб., на буфеты — с 220 до 516 р., на отдельные сорта обуви цена повышена на 100 проц.

Повышение цен сопровождалось в ряде артелей понижением качества продукции, Многими артелями повышение цен было использовано прежде всего для раздувания управленческих штатов, для увеличения окладов руководящим работникам (выдача «наградных» и т. п.).

Заработная плата артельщиков во многих артелях значительно выше заработной платы рабочих в соответствующих отраслях промышленности.»

Понятно, что эти статьи вышли уже постфактум, так как меры по наведению порядка и постановке на место артелей, вдруг решивших, что они теперь стали слегка частными предпринимателями, уже были приняты.

Музыка НЭПа играла недолго…

2. Предприятия в РСФСР работали в откровенно невыгодном налоговом режиме по сравнению с национальными республиками. Ярослав Белоусов пишет (ссылка):

Налоговая политика в СССР как маркер национального неравноправия.

Сколько республики могли оставить себе поступлений с налога на оборот, собранного на их территории (1975 г.):

РФСФР – 42,3%

Украина – 43,3%

Латвия – 45,6%

Молдавия – 50%

Эстония – 59,7%

Белоруссия – 68,2%

Азербайджан – 69,1%

Грузия – 88,5%

Армения – 89,9%

Киргизия – 93,2%

Таджикистан – 99,1%

Литва – 99,7%

Узбекистан – 99,8%

Казахстан – 100%

Туркмения – 100%

Фактически среднеазиатские республики и чуть в меньшей степени – Закавказье развивались за счет РСФСР. При этом этнократии и интеллигенция периферийных территорий часто обвиняли руководство СССР в недостаточности дотаций.

3. В Школе Капитализма я рассказываю про благородную и выгодную миссию капиталистов — искать выгодные места приложения денег и сил. Цитирую из статьи (ссылка):

…Но это всё работает только для книг, фильмов и видеоигр. Реальная жизнь устроена принципиально иначе. У гейм-дизайнера, который создавал наш мир, были специфические представления о балансе, поэтому он даже и не думал следить за тем, чтобы ценные вещи непременно охраняли сильные монстры. Сундук, который можно добыть, вырыв небольшую яму под берёзой, в реальной жизни может быть наполнен золотом, а сундук, дорогу к которому надо прорубать через полчища гоблинов, может хранить обычную засохшую репу.

Тем не менее многие упрямо путают себестоимость с ценой: им кажется, что чем больше сил они потратят на добычу сундука, тем сильнее содержимое сундука их вознаградит. К примеру, нужно потратить около 10 лет, чтобы стать хорошим скрипачом или хорошим египтологом. Однако это не значит, что скрипач или египтолог зарабатывают больше, чем джавист, потративший всего лишь два года на тщательное изучение хорошо оплачиваемого языка программирования. В сундуке джависта лежит гораздо более ценный приз, хотя добраться до этого сундука ему было значительно легче.

Та же логика применима и к бизнесу. Вполне может оказаться, что магазин одежды будет давать 50% прибыли в год, а примерно тех же размеров веломастерская — всего лишь 5%. Или, наоборот, вы будете получать 5% с магазина одежды, но 50% с веломастерской. Одни и те же вложенные деньги, одни и те же вложенные усилия могут давать совершенно разную отдачу — никакого равновесия тут нет.

Повторюсь, реальная жизнь плохо сбалансирована. Иногда за сундук с репой приходится сражаться с толпой монстров, тогда как сундук с золотом можно добыть, затратив самый минимум усилий.

Звучит не очень справедливо, однако тут-то на сцену и выходим мы, капиталисты. Наша миссия и наша суперспособность — привносить баланс в этот грешный мир, разгуливая по рынку и выбирая самые выгодные предложения из доступных…