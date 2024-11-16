Мнение «аналитика»: О необучаемых… Зачем Шольц возобновил связь с Путиным?

Это и в самом деле непросто понять. Да, Москва и Берлин подтвердили, что самый непопулярный канцлер ФРГ, «хромая утка» Олаф Шольц собрался с духом и позвонил российскому президенту Владимиру Путину. А перед этим он обстоятельно «перетёр» с ключевыми европейскими коллегами х.з. о чём. Несколько недель готовился, стало быть.

А что имеем в итоге?

По официальной версии, разговор двух лидеров длился час. Из скупых сообщений пресс-служб известно, что:

— Олаф Шольц призвал своего российского собеседника вывести войска и начать переговоры с Украиной ради «справедливого и прочного мира» и подчеркнул, что Германия готова помогать Киеву «столько, сколько понадобится»;

— Владимир #Путин детально рассказал немцу о российском видении происходящего и перспективах развития ситуации, о необходимости вести мирные переговоры «исходя из новых территориальных реалий», а также вновь заявил, что к нынешней ситуации привела «многолетняя агрессивная политика НАТО».

И вот это всё заняло целый час?

Гм… На это всё и пяти минут хватило бы. Ну, пусть десяти, если российский лидер не стал упражняться в свободном немецком, а позвал переводчика…

Хотя, конечно, можно допустить, что пятикратный президент России с годами стал более словоохотлив и, как в приснопамятном интервью Такеру Карлсону, прочёл своему немецкому визави целую лекцию по истории российско-украинских и российско-натовских взаимоотношений с отсылками к Повести временных лет, а то и к Библии. С него станется. Но к чему всё это было покорно выслушивать Олафу Шольцу, когда уже и бывшей фрау канцлерин Ангеле Меркель всё стало ясно с хозяином Кремля? Ума не приложу, какая нужда его заставила?

Хотя, быть может, и взаправду — нужда?

Ещё недавно спесивые западные политики пафосно заявляли о намерении нанести России «стратегическое поражение». Причём непременно «на поле боя». Теперь даже до самых тупых и упёртых в Европе начало доходить, что «стратегическое поражение на поле боя» терпит именно #Украина, несмотря на всю западную поддержку военной техникой, боеприпасами, разведданными, штабным планированием и т.п. А связываться с проигрывающей стороной себе дороже.

И вот уже бывший замгенсекретаря #НАТО Роуз Геттемюллер аккуратно вбрасывает в инфополе мысль о том, что «никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением». И что переговоры с «изгоем», «исчадием Ада» и «мерзким убийцей» Владимиром Путиным вполне возможны, если в итоге удастся убедить его «пойти на некоторые уступки… чтобы сохранить лицо — своё, [Дональда] Трампа и [Владимира] Зеленского тоже». Вот и звонок «будущего бывшего» канцлера Олафа Шольца не из того ли же разряда — попробовать сохранить лицо?

Попытка не пытка?

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