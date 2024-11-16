Мнение: Депрессивная программа по литературе, возвращение черчения и лидерство юных россиян в шахматах

1. Главная проблема российской школьной программы по литературы – не в том, что это очередная нудная обязаловка для детей, полагает читательница Veraprok, а в том, что школьная программа у нас перегружена депрессивными произведениями со страдающими и проблемными героями. Плохих примеров там много (причём учителя редко объясняют детям, почему это плохие примеры), а вот хороших примеров мало (ссылка):



Почему-то считается, что у наших детей железобетонные нервы и психика из стали. Поэтому им можно пихать не только [Роскомнадзор], но и всевозможные сцены истязаний, пыток, и прочее, а в финале герой уж непременно если не отравится или застрелится, то сдохнет от брюшного тифа, чахотки, голода, замёрзнет насмерть или будет насмерть избит. Или утопит самое родное существо, как Герасим Муму: ощущение при этом, что любящий отец убил любимого ребенка, а потом будет страдать всю жизнь. Ну вот так.

И какие выводы сделает ребенок? Жизнь — это юдоль скорби, и лучше сдохнуть, чем жить в этом аду? Дети впечатлительны, и правильно сказал поэт: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется»… так уж не лучше ли с этим словом поосторожнее? А то сначала мы пытаем детскую психику школьной литературой, при том что эффект Вертера никто не отменял, а потом спрашиваем…? И кстати, почему юные девы, вместо того, чтобы любить, рожать детей и повышать демографию, ходят по психотерапевтам и лечат депрессию? Сначала мы калечим психику детей, а потом — ой, а чего они?!

И второе, о чём мне кажется, вообще не говорят – по крайней мере, я не слышала.

Понимаете, вся эта беллетристика, как мне кажется, имеет довольно смутные корреляции с понятием «что такое хорошо и что такое плохо». А ведь подросток, он всё пропускает через себя. Он же не взрослый. Он впитывает те сомнительные нравственные установки, которым напичканы эти произведения, и критично к ним отнестись не может.

Простой пример. Катерина — «луч света в тёмном царстве»? Что же она совершила лучестветного? Изменила мужу с первым встречным, потом — не вследствие пробужденной совести, но по великой трусости, во время грозы устроила балаган на городской площади, опозорила мужа, семью, а своего возлюбленного выдала на расправу родственничку. И в финале совершила [Роскомнадзор].

Критик Писарев совершенно справедливо писал: «Что это за любовь, возникающая от обмена нескольких взглядов? Что это за суровая добродетель, сдающаяся при первом удобном случае?»

В сущности, даже подростку ясно, что перед нами взбалмошная глуповатая девица без царя в голове, без каких-либо принципов и даже без намека на силу воли, живущая под влиянием минуты: захотелось — сделала, нашкодила, устоять не смогла, а потом струсила — покаялась, в этом вся её суть. И Островский сам-то вовсе не писал положительную героиню — он писал реальную, малограмотную, дурно воспитанную бабу, вот и всё.

И вот этой малосимпатичной личностью ребенку предписывается восхищаться, и писать сочинение, восторгаясь тем, что у него вызывает справедливое презрение и отвращение. А попробуй напиши иначе — училка затравит.

Скажите, это вам не кажется приучением к лицемерию?

И ведь все, практически все, или очень многие произведения школьной программы таковы, что нравственные ценности несут более чем сомнительные.

Желтков [герой «Гранатового браслета» Куприна] преследует замужнюю женщину, которая прекрасно счастлива без него и которой он нафиг не нужен, мог бы уж понять. И надо растрогаться, как он, бедный чиновник, полюбил великосветскую даму — а что он её задолбал своими преследованиями, как-то в расчёт не берется. А что её муж мог быть ревнивцем и он её таким образом просто подставил под расправу — тоже. А рассуждения дядюшки Веры насчёт того, что такое любовь — это вообще тема для диссертации по какой-то патологии психики — то есть, по нему, любовь — это готовность унижаться сколько угодно перед предметом страсти, забыв про человеческое достоинство. Мы этому хотим научить детей?

Анну Каренину в школьном учебнике моих лет преподносили прямо как революционерку, хотя Толстой сам писал её как отрицательную героиню, но нас заставляли ею восторгаться, хотя женщина, бросившая ребенка ради любовника – это вызывает отвращение у любой нормальной женщины. Но вот вам пример, юные девочки: бросайте ребенка ради любовника! Каренина это сделала, и она типа героиня.

И самое главное, в этих книгах ребенок не находит ни одного ответа на вопрос, как ему жить в реальной, не книжной жизни. Как выстраивать отношения с противоположным полом. А потом, прочитавши классику, идёт, например, на сайты МД и учится тому, что женщин надо унижать, чтобы иметь у них успех (что?!) и прочий бред. То есть, действительно, не дав детям азов, суём им эти интегралы…

2. В русские школы вернулось черчение (ссылка). Предмет будут преподавать в современном виде — в «Компасе». Очень полезный в быту навык: к примеру, я делаю в «Компасе» приблизительные чертежи, когда мне надо заказать новый шкаф, накладку на щиток или ещё что-нибудь в этом роде. Смущает меня только одно — я ещё несколько лет назад слышал, что «Компас» вошёл в школьную программу. Но если так, что же изменилось сейчас?

3. Русские школьники одержали целый ряд побед и заняли множество призовых мест на чемпионате мира по шахматам для юниоров. На мой взгляд, шахматы — далеко не лучшая киберспортивная дисциплина, однако всё же победы наших спортсменов меня радуют (ссылка):

Россиянка Ольга Карманова заняла первое место на чемпионате мира среди девушек не старше 18 лет. Соревнования проходили в бразильском Флорианополисе.

Карманова по итогам турнира набрала 9 очков и опередила Амину Каирбекову из Казахстана по дополнительным показателям. Третье место заняла россиянка Галина Михеева (8 очков).

У юношей победу одержал россиянин Алексей Гребнев, он выиграл турнир второй год подряд. Второе место занял Алдияр Ансат (Казахстан), третье — Ян Климковский (Польша). В возрастной категории до 16 лет у девушек победу одержала Афруза Хамдамова (Узбекистан), второй стала россиянка Яна Жапова, по дополнительным показателям Жаповой уступили Чарис Пеглау (Германия) и Лейла Табермакова (Россия). У юношей в той же возрастной категории победителем стал Хавьер Абанс Агерреа (Испания), второе место занял Кшиштоф Рачек (Польша), россиянин Никита Калинин стал бронзовым призером.

Чемпионкой мира до 14 лет стала россиянка Диана Хафизова, на втором месте расположилась Виктория Сметанская (Польша), на третьем — россиянка Мария Власова.

На чемпионате мира во Флорианополисе, который проходил с 29 октября по 9 ноября, принимали участие 520 шахматистов из 62 стран, Россию представляли 17 спортсменов. Российская команда заняла первое место в медальном зачете.