Главы субъектов России поддержали президента Абхазии

Пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании сообщила, что руководители ряда российских регионов выразили ему поддержку в телефонных беседах. Среди них главы республик Северного Кавказа, Крыма, а также представители других субъектов Российской Федерации.

По данным пресс-службы, участники разговоров охарактеризовали события, произошедшие 15 ноября, как попытку государственного переворота. Они выразили слова солидарности с абхазским лидером и пожелали народу страны мира и благополучия.

Поддержка российских политиков последовала на фоне протестов оппозиции в Абхазии, выдвинувшей ультиматум с требованием отставки президента. Сторонники оппозиции дали Бжании час для выполнения их требований.