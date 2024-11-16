Главы субъектов России поддержали президента Абхазии
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании сообщила, что руководители ряда российских регионов выразили ему поддержку в телефонных беседах. Среди них главы республик Северного Кавказа, Крыма, а также представители других субъектов Российской Федерации.
По данным пресс-службы, участники разговоров охарактеризовали события, произошедшие 15 ноября, как попытку государственного переворота. Они выразили слова солидарности с абхазским лидером и пожелали народу страны мира и благополучия.
Поддержка российских политиков последовала на фоне протестов оппозиции в Абхазии, выдвинувшей ультиматум с требованием отставки президента. Сторонники оппозиции дали Бжании час для выполнения их требований.
Смотреть комментарии → Комментариев нет