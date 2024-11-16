 

Главы субъектов России поддержали президента Абхазии

16.11.2024, 20:40, Разное
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Пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании сообщила, что руководители ряда российских регионов выразили ему поддержку в телефонных беседах. Среди них главы республик Северного Кавказа, Крыма, а также представители других субъектов Российской Федерации.

По данным пресс-службы, участники разговоров охарактеризовали события, произошедшие 15 ноября, как попытку государственного переворота. Они выразили слова солидарности с абхазским лидером и пожелали народу страны мира и благополучия.

Поддержка российских политиков последовала на фоне протестов оппозиции в Абхазии, выдвинувшей ультиматум с требованием отставки президента. Сторонники оппозиции дали Бжании час для выполнения их требований.


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