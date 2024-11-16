 

Врач Мамина заявила, что при хронических запорах стоит употреблять больше воды и клетчатки

16.11.2024, 19:00, Разное
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Для борьбы с хроническими запорами важно уделять внимание достаточному потреблению воды и продуктов, богатых клетчаткой, отметила врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина в интервью «Ленте.ру». По её словам, эта проблема является одной из самых распространённых в медицинской практике: с запорами сталкивается около 16% населения, причём женщины страдают от них чаще, чем мужчины.

Мамина подчеркнула, что причиной хронического запора могут быть различные факторы. Среди них недостаток клетчатки в рационе, дефицит потребляемой воды, малоподвижный образ жизни, беременность, стресс или побочные эффекты некоторых препаратов, таких как средства с содержанием железа. Помимо этого, определённые заболевания, например, эндокринные нарушения (сахарный диабет, гипотиреоз), заболевания кишечника (геморрой, колоректальный рак) или неврологические расстройства (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз), также могут вызывать проблемы с кишечником.

По мнению эксперта, лечение хронических запоров требует комплексного подхода. Важнейшими элементами являются корректировка образа жизни, изменение рациона и при необходимости применение медикаментов. Особое внимание следует уделить потреблению клетчатки в количестве 25–30 граммов в день. Этот элемент содержится в овощах, фруктах, бобовых и цельнозерновых продуктах, которые способствуют регулярной работе кишечника.

Мамина также выделила пользу органических кислот и сахаров, содержащихся в овощах, фруктах и ягодах. Эти вещества стимулируют перистальтику кишечника. Особенно полезными в борьбе с запорами являются такие продукты, как инжир, финики, чернослив, курага, бананы, некислые яблоки и киви, эффективность которого доказана исследованиями.

Для нормализации работы кишечника необходимо выпивать не менее двух литров воды в день. Жидкость способствует размягчению стула и облегчает его продвижение по кишечнику. Регулярная физическая активность, включая ходьбу, плавание или занятия фитнесом, также помогает улучшить функции пищеварительной системы.

Эксперт напомнила, что при появлении хронических проблем с кишечником обязательно нужно проконсультироваться с врачом-терапевтом или гастроэнтерологом для подбора оптимального лечения.


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