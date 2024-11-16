В РФ разрабатывают компактный обнаружитель беспилотников «Дроноскоп-5»

Российские инженеры из новосибирского опытно-конструкторского бюро «Дроноскоп» ведут разработку нового устройства под названием «Дроноскоп-5». Этот компактный пеленгатор предназначен для обнаружения беспилотных летательных аппаратов и станет полностью отечественным продуктом. Об этом пишет ТАСС.

Целью проекта является полное импортозамещение. По данным ОКБ, в ноябре были завершены работы по созданию печатных плат, а прототип устройства проходит этапы отладки. Ожидается, что финальная версия будет готова в начале 2025 года.

«Дроноскоп-5» совмещает в себе функции детектора и пеленгатора, что позволяет не только обнаруживать беспилотники, но и определять их направление, а также проводить радиоразведку. Такая функциональность делает его более универсальным и сложным устройством по сравнению с существующими аналогами.

С весны 2023 года устройства «Дроноскоп» уже используются в зоне специальной военной операции. На текущий момент поставляется четвёртая версия прибора — «Дроноскоп-4», включая её модификацию для установки в автомобиле. В 2024 году было произведено и отправлено около 600 таких устройств.

ОКБ «Дроноскоп», расположенное в Новосибирске, специализируется на создании и производстве систем для обнаружения, пеленгации и подавления беспилотных аппаратов малых и средних размеров.