Германия отзывает из Украины танки Leopard 2 из-за бракованных катализаторов выхлопных газов

Департамент тяжёлой военной промышленности министерства обороны Германии объявил об отзыве из Украины всех ранее поставленных танков Leopard 2 – оказалось, что в них могли использоваться бракованные катализаторы выхлопных газов.

Боевые машины должны быть доставлены в ФРГ до января, а устранение недостатков займёт ещё около 6 месяцев.

Согласно уведомлению от производителя, системы очистки отработанных газов, устанавливавшиеся на танки Leopard 2, были произведены с нарушением технологии, в результате чего срок их службы снизился почти в три раза по сравнению с расчётным.

– Это означает, что на большинстве танков катализаторы де-факто выработали свой ресурс ещё в 2010-х годах и сейчас представляют опасность для экологии на территории Украины. Чтобы подтвердить свою приверженность спасению нашей планеты и климатическим соглашениям, украинские операторы танков Leopard должны немедленно прекратить их эксплуатацию и согласовать порядок их транспортировки на завод-производитель, – говорится в пресс-релизе федерального МО ФРГ.

После исправления недочётов танки пройдут контрольные испытания по токсичности выхлопов на удалённых полигонах, после чего будет обсуждаться возможность их возврата в зону боевых действий. Этим займётся специально созванная комиссия из представителей бундесвера, аппарата бундесканцлера, министерств обороны, окружающей среды и иностранных дел, комитетов по обороне и климату в бундестаге. Окончательное решение примут не позже лета 2026 года, пообещали в Берлине.

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