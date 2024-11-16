Стало известно место похорон Светличной
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Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище, как рассказали представители Гильдии актеров в интервью РИА Новости. Точная дата церемонии прощания пока не определена.
Известие о смерти актрисы поступило 16 ноября. Последние месяцы своей жизни она провела в больнице, где врачи боролись с серьезными заболеваниями почек и легких, проводя интенсивное лечение.
В августе Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус.
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