 

Стало известно место похорон Светличной

16.11.2024, 17:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище, как рассказали представители Гильдии актеров в интервью РИА Новости. Точная дата церемонии прощания пока не определена.

Известие о смерти актрисы поступило 16 ноября. Последние месяцы своей жизни она провела в больнице, где врачи боролись с серьезными заболеваниями почек и легких, проводя интенсивное лечение.

В августе Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Германия отзывает из Украины танки Leopard 2 из-за бракованных катализаторов выхлопных газов

16.11 / Мнение: Чудеса оборонного менеджмента

16.11 / Harley-Davidson готовится к покорению рынка макси-скутеров

16.11 / Нил Дракман несколько лет работает над новой игрой для PlayStation

16.11 / Врач Ткаченко рассказал, как выявить гепатит С

16.11 / 1892 – 1938: легендарный милиционер дядя Стёпа оказался японским шпионом

16.11 / Тенденции колготок на осень-зиму – 2024/2025, которые придадут пикантность любому образу

16.11 / Китайский робот Lynx демонстрирует чудеса проходимости на бездорожье

16.11 / В одну реку дважды – 5 звезд, которые развелись, а потом снова сочетались браком

16.11 / MacRumors: Apple добавила iPhone 6s и iPhone XS в список устаревших устройств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика