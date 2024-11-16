Мнение: Чудеса оборонного менеджмента

Вы, как говорится, будете смеяться, но у нас опять “АвтоВАЗ находится под угрозой банкротства из-за долгов больше 100 млрд рублей”. Чудеса в решете!

Это прикол. Что бы ни происходило с экономикой в России, одно остается неизменным: говори “Автоваз” на грани банкротства – не ошибешься. Они уже задрали цены на “весты” чуть не втрое, весь рынок “благодаря” СВО очистился от конкурентов, автомобилей теперь в России практически не выпускают – и вот нате вам, образцовый менеджмент дебильных чиновников: АвтоВАЗ опять не сводит концы с концами! Это всё к вопросу о том, насколько ж эффективно государство в управлении… Чемезов, Ростех – вот кто “рулит” Автовазом. Судя, кстати, по его словам, АвтоВАЗ уже сейчас плотно на госдотациях из бюджета. Но хочет еще.