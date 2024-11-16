Harley-Davidson готовится к покорению рынка макси-скутеров

На выставке EICMA на стенде тайваньского бренда KYMCO представлен концепт электрического скутера с шильдиком LiveWire, дочерней структуры Harley-Davidson. Это совместный проект двух компаний, которые поставили цель создать макси-скутер с электрической силовой установкой. Ориентировочно он поступит в продажу в 2026 году.

На выставке показаны две версии скутера — одна внедорожная, с характерными большими шинами и мощной подвеской, вторая городская. Обе построены на платформе S2 Arrow, продвижение которой и является главной целью сотрудничества двух компаний. Платформа считается настолько удачной, что на ее основе планируется создать внушительную линейку электрических транспортных средств – мотоциклов, велосипедов, самокатов и т.д.

Предположительно, новые скутеры получат запас хода до 140 км, при возможности зарядить батареи с 20 % до 80 % за 80 минут. В крейсерском режиме работы силовая установка выдает 40 л.с., а на пике она может обеспечить 84 л.с. Как следствие, разгон до 100 км/ч происходит всего за 3 секунды, а максимальная скорость может достигать 160 км/ч. То есть, претензия Harley-Davidson на лидерство в нетипичной для компании категории макси-скутеров вполне оправдана.

Дорожная модель LiveWireИсточник — LiveWire