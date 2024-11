Нил Дракман несколько лет работает над новой игрой для PlayStation

Нил Дракман, креативный директор Naughty Dog, четыре года назад взялся за разработку новой игры для PlayStation. Информацией он поделился в подкасте с Кеном Левином, создателем BioShock.

После выпуска The Last of Us Part II Дракмана охватило вдохновение. Он приступил к созданию амбициозного шедевра, заручившись полной творческой свободой от Sony. Однако продвижение остаётся прерогативой компании, поэтому Дракман не может раскрывать детали.

Достижения Дракмана в игровой индустрии не исчерпываются его работой над The Last of Us и Uncharted. В 2024 году он был удостоен награды “Легенда индустрии” на New York Game Awards.

Naughty Dog, основанная в 1984 году, является легендарной игровой студией, прославившейся такими хитами, как Rings of Power и Way of the Warrior.