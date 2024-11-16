 

1892 – 1938: легендарный милиционер дядя Стёпа оказался японским шпионом

16.11.2024, 15:33, Разное
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Верховный суд России завершил рассмотрение «дела Дяди Стёпы», по которому в 1938 году к высшей мере наказания приговорили 125 сотрудников московской милиции. С требованием реабилитировать обвинённых в шпионаже в пользу Японии силовиков обратились сотрудники музея истории ГУЛАГа, которые настаивали на невиновности самого известного советского милиционера и его соратников.

«Старший лейтенант Степан Илларионов (1892 – 1938), ставший прототипом персонажа Сергея Михалкова, был честным тружеником, он не выезжал дальше своей родной заставы Ильича и никак не мог быть связан с японской разведкой. В деле есть только признания, но они были выбиты под пытками», – написал в своём Telegram-канале директор музея Роман Романов.

В качестве доказательной базы сотрудники учреждения культуры представили архивные материалы, в том числе характеристики милиционеров, воспоминания их соседей и вырезки из журнала «Московская милиция» за 1930-е гг. Однако Верховный суд принял решение оставить приговор в силе – все обвиняемые сознались в государственной измене, а свидетельства, что при допросах к ним применялись пытки, были признаны «не нашедшими подтверждения».

«В СССР реальная история Дяди Стёпы была строго засекречена – лишь члены ЦК знали, что народного героя расстреляли за шпионаж», – заметил историк и автор монографии «Дядя Стёпа: правды и вымысел» Илья Ратьковский, комментируя итоги дела.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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