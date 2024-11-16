MacRumors: Apple добавила iPhone 6s и iPhone XS в список устаревших устройств

Apple внесла обновления в список устаревших устройств: iPhone 6s и XS теперь классифицируются как винтажные. Авторизованные сервисные службы все еще могут ремонтировать их при наличии деталей.

Модель iPhone 6s Plus с 32 ГБ памяти ранее была признана устаревшей. Ожидается, что со временем более мелкие модели iPhone XS и iPhone 6s тоже пополнят список винтажных устройств.

Apple Watch Series 2 из алюминия и нержавеющей стали также вошла в список устаревших моделей. Однако модель Series 2 с керамическим корпусом пока не присоединилась к ним.

iPhone 6s и XS, выпущенные в 2015 году, были заменены в 2016 году на iPhone 7 и iPhone 7 Plus, а их выпуск был прекращен в 2018 году.