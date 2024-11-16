 

«Роснефть» проведёт внеплановое заседание совета акционеров после звонка Шольца

16.11.2024, 13:33, Разное
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В начале декабря состоится внеплановое общее собрание акционеров «Роснефти» – об этом сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на держателей бумаг компании.

Приглашённых попросили «быть готовыми к утверждению важного решения путём голосования» и присутствовать лично, а не присылать доверенных лиц.

Приглашения были разосланы через 2 часа после того как канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил в Кремль. Источники говорят, что в письме также содержится намёк на возобновление «австрийских каникул» – масштабного новогоднего мероприятия для топ-менеджеров и акционеров «Роснефти», проводившегося до 2022 года в Альпах.

В пресс-службе нефтегазовой компании эту информацию комментировать отказались.

– Любые действия общего собрания акционеров, включая решения по продаже и покупке акций или вводу в состав совета директоров новых лиц, включая иностранных граждан, остаются внутренним делом ПАО «Роснефть» и не обязательно должны комментироваться публично, – пояснил заместитель пресс-секретаря Арнольд Майер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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