Рупор кремлевской пропаганды: Канал зарегистрирован в Роскомнадзоре
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Телеграм-канал теперь официально зарегистрирован в Роскомандзоре.
Теперь осталось дождаться января и посмотреть, как будет работать новый закон.
PS. Кстати, прикол. Окаывается, подача заявка не означает, что автоматически внесут в реестр. Политолог Баширов сообщил, что ему пришел отказ в регистрации. Окаывается и так может быть, хотя из анонса процесса регистрации это никак не вытекало.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет