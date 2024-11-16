 

Рупор кремлевской пропаганды: Канал зарегистрирован в Роскомнадзоре

16.11.2024, 12:30, Разное
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Телеграм-канал теперь официально зарегистрирован в Роскомандзоре.
Теперь осталось дождаться января и посмотреть, как будет работать новый закон.

PS. Кстати, прикол. Окаывается, подача заявка не означает, что автоматически внесут в реестр. Политолог Баширов сообщил, что ему пришел отказ в регистрации. Окаывается и так может быть, хотя из анонса процесса регистрации это никак не вытекало.

Источник: Colonel Cassad


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