Рупор кремлевской пропаганды: Канал зарегистрирован в Роскомнадзоре

Телеграм-канал теперь официально зарегистрирован в Роскомандзоре.

Теперь осталось дождаться января и посмотреть, как будет работать новый закон.

PS. Кстати, прикол. Окаывается, подача заявка не означает, что автоматически внесут в реестр. Политолог Баширов сообщил, что ему пришел отказ в регистрации. Окаывается и так может быть, хотя из анонса процесса регистрации это никак не вытекало.

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