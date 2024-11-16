В России запретят навязывание допуслуг при покупке авиабилетов
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Государственная комиссия одобрила законопроект о запрете автоматического согласия пассажиров на предоставление дополнительных услуг при приобретении билетов на транспорт. Это решение положило конец практике навязывания страховок и прочих сервисов агрегаторами и исполнителями. Законопроект планируют ввести в силу с 1 сентября 2025 года.
Ранее опрос показал недовольство россиян своими попутчиками. Негативные эмоции вызывает нетрезвое состояние соседей (45%) и присутствие домашних животных (22%).
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