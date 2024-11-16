 

SteamDB: Valve сделала бесплатной Half-Life 2 в честь 20-летия игры

16.11.2024, 12:20, Разное
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В ознаменование 20-летнего юбилея Half-Life 2, Valve выпустила праздничное обновление для игры. Выдающаяся веха для шутеров, выпущенных в 2004 году, таких как Half-Life 2, получивших широкое признание, множество наград и заголовков “Игра года 2004”.

Это обновление с теплотой встретило игровое сообщество, отмечено на странице SteamDB в X. Оно объединяет оригинальную игру, сюжетные эпизоды и карту Lost Coast в один пакет, упрощая процесс загрузки. Модернизированные меню и интегрированная поддержка Steam Community открывают новые горизонты для модификаций.

Кроме того, добавлена поддержка достижений и внесены многочисленные технические усовершенствования. С 1 по 18 ноября Half-Life 2 можно получить в Steam бесплатно. DLC для отдельной установки доступны в разделе “Инструменты”.

Помимо крупных обновлений, Valve выпустила документальный фильм “The Making of Half-Life 2”, доступный на YouTube. Двухчасовой фильм предлагает захватывающий взгляд на процесс создания этой культовой игры.

Half-Life 2 — научный-фантастический шутер от первого лица, продолжение Half-Life и вторая игра в серии. Разработанный и изданный Valve и Sierra Entertainment, Half-Life 2 отмечен на Spike VGA 10 как лучшая игра десятилетия.


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