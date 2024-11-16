Удивите гостей необычным блюдом: рецепт пасты с тыквой, беконом и козьим сыром

Ингредиенты

Паста (пенне, фузилли или другая короткая паста) — 350 г

Тыква (очищенная и нарезанная кубиками) — 500 г

Бекон — 150 г

Козий сыр — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Лук-шалот — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Тимьян свежий — 1 веточка

Петрушка свежая — для украшения

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Приготовление тыквы: Разогрейте духовку до 200°C. Выложите нарезанную тыкву на противень, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 25-30 минут, пока тыква не станет мягкой и слегка карамелизированной.

Подготовка бекона: Пока тыква запекается, нарежьте бекон полосками и обжарьте на среднем огне до хрустящей корочки. Выньте бекон шумовкой и отложите на тарелку.

Соус: В той же сковороде, где жарился бекон, растопите сливочное масло. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот и чеснок, обжарьте до прозрачности лука.

Верните бекон в сковороду, добавьте запечённую тыкву и тимьян. Тушите на среднем огне 5-7 минут, чтобы ароматы смешались.

Паста: Отварите пасту в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Слейте воду, оставив немного воды от варки.

Сборка: Добавьте пасту к соусу с тыквой и беконом. Перемешайте, добавив немного воды от варки, чтобы соус получился кремообразным.

Посыпьте козьим сыром и тщательно перемешайте.

Украшение и подача: Украсьте пасту свежей петрушкой и подавайте горячей.

Этот рецепт пасты с тыквой и козьим сыром обязательно удивит вас и ваших гостей необычным вкусом и ароматом!