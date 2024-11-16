 

Удивите гостей необычным блюдом: рецепт пасты с тыквой, беконом и козьим сыром

16.11.2024, 12:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ингредиенты

  • Паста (пенне, фузилли или другая короткая паста) — 350 г
  • Тыква (очищенная и нарезанная кубиками) — 500 г
  • Бекон — 150 г
  • Козий сыр — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лук-шалот — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Тимьян свежий — 1 веточка
  • Петрушка свежая — для украшения
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  • Приготовление тыквы:
    • Разогрейте духовку до 200°C. Выложите нарезанную тыкву на противень, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 25-30 минут, пока тыква не станет мягкой и слегка карамелизированной.
  • Подготовка бекона:
    • Пока тыква запекается, нарежьте бекон полосками и обжарьте на среднем огне до хрустящей корочки. Выньте бекон шумовкой и отложите на тарелку.
  • Соус:
    • В той же сковороде, где жарился бекон, растопите сливочное масло. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот и чеснок, обжарьте до прозрачности лука.
    • Верните бекон в сковороду, добавьте запечённую тыкву и тимьян. Тушите на среднем огне 5-7 минут, чтобы ароматы смешались.
  • Паста:
    • Отварите пасту в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Слейте воду, оставив немного воды от варки.
  • Сборка:
    • Добавьте пасту к соусу с тыквой и беконом. Перемешайте, добавив немного воды от варки, чтобы соус получился кремообразным.
    • Посыпьте козьим сыром и тщательно перемешайте.
  • Украшение и подача:
    • Украсьте пасту свежей петрушкой и подавайте горячей.

    • Этот рецепт пасты с тыквой и козьим сыром обязательно удивит вас и ваших гостей необычным вкусом и ароматом!


    Смотреть комментарииКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    16.11 / В Запорожской области в результате атаки армии РФ погиб мужчина

    16.11 / Пожар в отделении для новорожденных в Индии, не менее десяти погибших

    16.11 / Триумфальное возвращение: сколько теперь стоят выступления Валерия Леонтьева

    16.11 / Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Кэролайн Левитт

    15.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 996-й день войны

    15.11 / Канцлер Германии впервые за долгое время поговорил по телефону с Путиным

    15.11 / В Абхазии прошли протесты против ратификации инвестиционного соглашения с РФ

    15.11 / Вероника Долина была задержана в РФ за обезболивающие препараты, привезенные из Израиля

    15.11 / Юлия Пересильд появилась в трейлере фантастической драмы “ON и Она”

    15.11 / МИД РФ вновь призвал освободить удерживаемых в Газе россиян

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта →

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:

    PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

    18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Яндекс.Метрика