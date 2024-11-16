Удивите гостей необычным блюдом: рецепт пасты с тыквой, беконом и козьим сыром
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Ингредиенты
- Паста (пенне, фузилли или другая короткая паста) — 350 г
- Тыква (очищенная и нарезанная кубиками) — 500 г
- Бекон — 150 г
- Козий сыр — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Лук-шалот — 1 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Сливочное масло — 1 ст. л.
- Тимьян свежий — 1 веточка
- Петрушка свежая — для украшения
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Разогрейте духовку до 200°C. Выложите нарезанную тыкву на противень, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 25-30 минут, пока тыква не станет мягкой и слегка карамелизированной.
- Пока тыква запекается, нарежьте бекон полосками и обжарьте на среднем огне до хрустящей корочки. Выньте бекон шумовкой и отложите на тарелку.
- В той же сковороде, где жарился бекон, растопите сливочное масло. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот и чеснок, обжарьте до прозрачности лука.
- Верните бекон в сковороду, добавьте запечённую тыкву и тимьян. Тушите на среднем огне 5-7 минут, чтобы ароматы смешались.
- Отварите пасту в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Слейте воду, оставив немного воды от варки.
- Добавьте пасту к соусу с тыквой и беконом. Перемешайте, добавив немного воды от варки, чтобы соус получился кремообразным.
- Посыпьте козьим сыром и тщательно перемешайте.
- Украсьте пасту свежей петрушкой и подавайте горячей.
Этот рецепт пасты с тыквой и козьим сыром обязательно удивит вас и ваших гостей необычным вкусом и ароматом!
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