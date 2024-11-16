Государь наградил пилотов «Москвича» Михаила Шумахерова и Леонида Хэмилтона

Его Императорское Величество соизволил наградить пилотов

команды Moskvich Russian Empire Михаила Шумахерова и Леонида

Хэмилтона орденами I степени с мечами и подшипниками «За заслуги перед Отечественным колёсным спортом».

«Сии достойные мужи прославили державу российскую на

поприще автомобильном и победили соперников на крутых болидах, чьи марки стоят в императорском гараже», – гласит высочайший указ, зачитанный на

торжественной церемонии в Кремле.

Внуку немецких переселенцев Михаилу Шумахерову дарована

карта «Тройка» и пожизненный бесплатный проезд по МКАД. Ещё более трепетно Государь отметил Леонида Хэмилтона, сменившего

британское подданство на российское ещё в прошлом сезоне, – он был одарён почётным

титулом «Первый придворный гонщик» и личным гаражом-ракушкой в Балашихе. Также Хэмилтону поручена почётная миссия – перегнать из Дальневостока новейший маньчжурский электрокар.

«Я с отрочества мечтал водить «Москвич» и посетить Дальневосток. А ещё я прокачусь с ветерком через всю Русь-Матушку», – признался бывший

аглицкий автогонщик на русском языке.

В честь награждения Императорский монетный двор выпустил

памятную медаль «В память о первой победе «Москвича» в Формуле-1»

с профилем Государя на аверсе и карбюратором на реверсе.

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