 

В алгоритмах предиктивного ввода Google и Apple обнаружен русофобский код

16.11.2024, 9:33, Разное
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Аспирант кафедры по противодействию русофобии в информационной среде механико-математического факультета МГУ Иван Адамян опубликовал в авторитетном научном журнале «Вестник информатики» статью «Расшифровка алгоритмов предиктовой системы виртуальных клавиатур Google и Apple».

Оказалось, что популярные механизмы интеллектуального ввода текста десятилетиями специально искажали сообщения на русском языке, вынуждая пользователей совершать грубые орфографические ошибки.

– Анализ программного кода показал, что при выборе русского языка включался алгоритм неправильного написания каждого третьего слова. Грамотность пользователя тут не играла никакой роли, даже профессор филфака не смог бы написать текст без ошибок, – пишет Адамян.

По мнению исследователя, целью провокации западных программистов было подвигнуть пользователей отказаться от использования русского языка – при выборе английского, французского, немецкого, албанского или любого другого официального языка государств-членов НАТО, система не допускала ошибок.

На статью Адамяна уже обратили внимание в Государственной думе и Минцифры. В парламенте пообещали на законодательном уровне проработать вопрос о запрете предиктивных систем на территории России, а в профильном министерстве в ближайшее время будет создана рабочая группа по выявлению русофобского кода в других популярных западных программах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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