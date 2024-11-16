 

Автоэксперт: проверять моторное масло можно капельным способом

16.11.2024, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперты рекомендуют проводить регулярную проверку состояния моторного масла, чтобы выявить необходимость его замены. Одним из доступных способов проверки является капельный метод.

Для проведения теста необходимо взять каплю масла на чистую белую бумагу. После впитывания на листе образуются круги разного цвета и насыщенности. Центр круга покажет наличие продуктов износа и загрязнений. Чем темнее второй круг, тем хуже состояние масла.

Если в масле присутствует конденсат, на бумаге появится ребристое кольцо шириной менее миллиметра. Топливо в масле также можно распознать по третьему заметному кольцу. Эти признаки указывают на необходимость срочной замены масла.

При обнаружении признаков загрязнения или наличия посторонних жидкостей в масле рекомендуется обратиться в автосервис. Своевременная диагностика и замена масла помогут избежать серьезных неисправностей двигателя.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Врач предупредил о сходстве панкреатита с инфарктом

16.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Детская вера в чудо

16.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Лишение гражданства мигрантов отказывающихся присягать РФ

16.11 / Мнение: Саудиты воплощают старую советскую мечту

16.11 / Полезный перекус для отличной фигуры: рецепт овсяных батончиков

15.11 / Мнение «аналитика»: О «западенцах» Украины… Что о них надо знать самое главное?

15.11 / Мнение: Взрывной рост ПВЗ в России, торговые автоматы и дурная привычка говорить «Нет»

15.11 / Как самостоятельно удалить натоптыши, трещины на пятках и мозоли с корнем

15.11 / Мнение: Западные соцсети прослушивают пользователей, голосовое ИИ-мошенничество и русофобия на ГитХабе

15.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Российские флаги в Черниговской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика