Автоэксперт: проверять моторное масло можно капельным способом

Эксперты рекомендуют проводить регулярную проверку состояния моторного масла, чтобы выявить необходимость его замены. Одним из доступных способов проверки является капельный метод.

Для проведения теста необходимо взять каплю масла на чистую белую бумагу. После впитывания на листе образуются круги разного цвета и насыщенности. Центр круга покажет наличие продуктов износа и загрязнений. Чем темнее второй круг, тем хуже состояние масла.

Если в масле присутствует конденсат, на бумаге появится ребристое кольцо шириной менее миллиметра. Топливо в масле также можно распознать по третьему заметному кольцу. Эти признаки указывают на необходимость срочной замены масла.

При обнаружении признаков загрязнения или наличия посторонних жидкостей в масле рекомендуется обратиться в автосервис. Своевременная диагностика и замена масла помогут избежать серьезных неисправностей двигателя.