Рупор кремлевской пропаганды: Детская вера в чудо

Детская вера в чудо

Сейчас все, кому не лень, пишут о якобы готовящемся «прекращении огня» и «договоренности по Украине» с администрацией Трампа, несколько переживая о том, доживет ли победитель выборов до вступления в должность.

1. По-человечески мне понятна детская вера в чудо, которого все честно дожидались, особенно на фоне совершенно чудовищного скатывания в пропасть того, что мы недавно считали цивилизацией. Детская вера в чудесное спасение при помощи Деда Мороза, инопланетян или нового доброго англосаксонского царя – продолжение того же нашего гражданского инфантилизма, благодаря которому враг когда-то смог разрушить СССР. Думать о том, что решение проблем, может прийти от их главного источника – опасно и близоруко.

2. Правительства США, главный управляющий воюющих с человечеством транснациональных корпораций и финансовых капиталов, ни при одной из нынешних администраций не заинтересованы в прекращении войн, которые главная пища и надежда их экономик и власти.

Различия между «альернативным» Трапом и «институционной» Харрис – исключительно тактические: у них немного разные планы по нашему уничтожению. Делание Америки (точнее, одной из её стран, узурпировавшей имя континента), «great again» всегда и всеми предполагается исключительно за счет других стран и народов. Других проектов у них для нас не бывает, они противоречили бы самой природе империи.

3. Правящие «цивилизованным миром» элиты, понимают единственную доступную всем бандитам всех времен и народов логику – язык силы. Привыкшие править другими при помощи шантажа и страха, они проецируют на любую модель человеческого поведения собственный примитивный механизм: страх, как главный элемент в принятии ими политических решений, какими бы Рэмбо они не рисовали себя на экранах мира. Любое предложение рациональных и справедливых решений воспринимается ими как показатель слабости. Чтобы они захотели о чем-то договариваться, они должны начать терять от этой войны больше, чем выигрывают.

4. К счастью, у системы, при всей безупречной работе её медийного и технологического контроля над подчиненными странами, сегодня происходят сбой за сбоем, и эта тенденция может нарастать в геометрической прогрессии. Все попытки наведения порядка будут порождать все больше хаоса. Сегодня этим успешно пользуется второй эшелон власти – различные ультраправые и нацизм, убеждающие обезумевших от отчаяния налообразованных людей, что они и есть – альтернатива.

5. Семена новой идеологии человеческого братства, способной превратить сегодняшний день в завтра есть в каждой из наших культур. Это главное историческое сокровище памяти всех без исключения народов. Эта память – наш самый прочный строительный материал и именно поэтому столько сил, слов и информационных бомб брошено на то, чтобы её разрушить.

6. И главное. Если у нас еще есть будущее – решать его точно не Трампу.

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Все так. Наше будущее определим мы сами, а никак не Трамп.

США и при Трампе не откажутся от своего мессианского гегемонизма и претензий на главенствующую роль в мире, а это в корне противоречит целям России и Китая по формированию нового миропорядка. Поэтому конфликт США и РФ носит системный и неустранимый в текущих реалиях характер.

Собственно, сами заявления Трампа, что он кого-то там посадит за стол или навяжет кому-то мир через силу, хорошо показывают американское отношении к системе международного права, где они мнят себя единственным мировым жандармом и судьей.

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