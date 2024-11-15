Мнение: Взрывной рост ПВЗ в России, торговые автоматы и дурная привычка говорить «Нет»

1. Количество пунктов выдачи заказов продолжает быстро расти. Их уже 110 тысяч — на 50% больше, чем год назад (ссылка).

Оно и понятно. Приглашать курьера домой многим неудобно — курьеры приезжают хаотично, их надо сидеть и ждать, иногда даже не по одному разу. Даже если покупатель работает на дому, курьер может приехать невовремя: допустим, во время совещания или послеобеденного сна. С другой стороны, пункт выдачи заказов — вот он, в соседнем доме, и существенной очереди там обычно нет. Потратить пару минут на прогулку за купленным в интернете товаром — приятное приключение.

С одной стороны, пунтов было бы ещё больше, если бы не дикий дефицит кадров: найти минимально адекватных сотрудников, готовых выдавать покупателям их коробки, всё сложнее и сложнее. С другой стороны, курьер успевает передать покупателям значительно меньше коробок, чем работник выдачи. Следовательно, по мере усугубления дефицита кадров курьеров как раз и будут заменять на стационарных кладовщиков.

2. Вендинг — индустрия торговых автоматов — тоже быстро растёт, рынок вырос в пять раз за пять лет (ссылка). Хлопот с автоматами, конечно, ничуть не меньше чем с людьми, однако у автоматов есть важное преимущество: их можно купить у поставщиков в неограниченном количестве.

Полагаю, кстати, что и выдача заказов тоже будет постепенно морфировать в сторону вендинга: в сторону продвинутых постаматов. Зашёл на автоматизированный склад, набрал на экране код, тебе по конвейеру выехал твой пакет…

Впрочем, пока что я такие системы видел только на Ютубе, в репортажах с больших складов. Реально ли автоматизировать выдачу посылок в масштабах одного пункта выдачи площадью в 60 метров, не очень понятно.

3. В Школе Капитализма я рассказываю об одной из худших финансовых привычек — автоматически говорить слово «Нет» в ответ на любое предложение. Цитирую из статьи (ссылка):

Как привычка злоупотреблять словом «Нет» формируется у людей — вопрос к психологам, не ко мне. Лично я со своей стороны практикующего капиталиста могу заметить следующее:

A. Это дурная привычка. Книга Джими Кэмпа — «сначала скажите „Нет“» — правильная книга, но она о другом. Прозвище «Мистер Нет», которое американцы дали Андрею Громыко, министру иностранных дел СССР, тоже не имеет отношения к обсуждаемой теме. Обычные люди, которые рефлекторно выпаливают «Нет» в ответ на любую попытку с ними взаимодействовать, создают серьёзные проблемы не столько другим, сколько себе. Других они своим беспричинным «Нет» просто злят и отталкивают (так как вести дела с отрицателями очень тяжело). Их самих это «Нет» тянет на финансовое дно.

Б. Нормальный способ взаимодействия в деловой среде — всегда начинать со слова «Да» (если, разумеется, речь не идёт о телефонном разговоре с генеральным следователем-епископом Центробанка или о тому подобной ситуации).

Некоторые бизнесмены и политики, обычно немелкого калибра, вот так прямо вслух слово «Да» и говорят — а потом, разобравшись в деталях предлагаемой им сделки, в 95% случаев меняют начальное «Да» на итоговое «Нет».

На мой взгляд, менять «Да» на «Нет» — не самая красивая практика, хотя она и слишком распространена, чтобы кто-то её всерьёз осуждал. Тем не менее я предпочитаю действовать чище: я говорю «Да» только внутри своей головы, тогда как вслух произношу иное: «мне интересно, давайте рассмотрим вашу идею пристально, чтобы я понял, о чём конкретно идет речь».

В. Если вам приходится иметь дело с отрицателем…