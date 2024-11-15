Рупор кремлевской пропаганды: Российские флаги в Черниговской области

ДРГ ВС РФ зашли через плохо охраняемую границу на территорию Черниговской области, зашли в населенные пункты Гремяч и Муравьи и установили там российские флаги. На видео – российские флаги на мосту через реку Судость. Пограничников из Черниговской области противник видимо угнал на мясо на Курский выступ.

Свои планы по действиям на территории Черниговской области российское командование пока не раскрывает.

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