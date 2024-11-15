Мнение «аналитика»: О внезапно раскрытой государственной тайне… Чисто женская подстава?

Кто бы спорил, что #женщины — ненадёжны. Даже самые надёжные, с кем и в пир, и в мир, и в добрые люди, и даже в разведку. Они легкомысленны и болтливы, завистливы и тщеславны, а ещё ревнивы и мстительны. Но других ТТХ не предусмотрел Господь.

Нам не дано понять, что двигало давней верной спутницей национального лидера — легкомыслие, ревность, обида или просто нечто «женское». Но факт остаётся фактом: опасную тайну она раскрыла и президента просто подставила.

Первая леди Украины Елена Зеленская внезапно опубликовала такой пост в запрещённой соцсети.

То, что её благоверный всячески скрывал, вылезло наружу.

300 тысяч украинцев стали инвалидами с 24.02.2022. Упрощённо говоря, каждый день — по батальону.

Но это ещё не всё. Цифру в три миллиона назвала год назад министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, подчеркнув, что с начала конфликта количество людей с инвалидностью выросло на… те же 300 тыс. Прошёл год боевых действий, и можно обоснованно считать, что суммарное число инвалидизированных с начала «украинского кризиса» сильно больше 300 тысяч. Причём не менее 90% из них — военнослужащие: в 2018-2021 гг. инвалидами становились по 10-12 тыс. чел. в год., а в последнее время — по 100-120 тыс. чел. И это ещё без учёта сложностей с оформлением инвалидности для военных, из-за чего процесс может затянуться на месяцы.

По статистике Великой Отечественной, 30% раненых бойцов Красной Армии выходили из госпиталей инвалидами. Хотя возможности современной медицины выше, боевые ранения тоже стали серьёзнее. Так что — баш на баш. Иными словами, у ВСУ за всё время конфликта — минимум миллион раненых. Соответственно, украинские потери убитыми и умершими от ран можно оценить в 250-300 тыс. чел. И это — нижняя граница возможного диапазона.

А супруг Елены Зеленской в начале года говорил о каких-то 30+ тыс. потерь в рядах ВСУ. Ему и тогда мало кто поверил, но теперь, после поста первой леди Украины, разуверится даже это меньшинство.

Выходит, теперь Владимир Зеленский настолько плох, что его сливает даже собственная супруга?

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