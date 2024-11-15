Рупор кремлевской пропаганды: Выписали из агентов Кремля

Центр противодйствия дезинформации стыдливо подтирает посты кремлевского агента

Больше не «кремлевский агент»: Центр противодействия дезинформации Украины при СНБО удалил посты, в которых обвинял нынешнего кандидата на пост главы американской разведки Тулси Габбард в работе на Москву.







6 апреля 2022 года ЦПД утверждал, что Габбард «работает за деньги Кремля» и что ее «неоднократно обвиняли в связи с Путиным».

9 ноября 2023 года центр написал, что Габбард манипулирует, заявляя, что Зеленский «взял под контроль СМИ, запретил оппозиционные партии и Украинскую Православную церковь».

16 февраля 2023 года ЦПД заявил, что Габбард «раньше высказывала пророссийскую риторику».

25 июня 2024 года центр писал, что Габбард пытается дискредитировать Зеленского заявлениями о его «так называемой нелегитимности».

Сегодня утром все четыре поста были удалены

Слабаки и тряпки. Надо было стоять на своем!

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