 

Рупор кремлевской пропаганды: Выписали из агентов Кремля

15.11.2024, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Центр противодйствия дезинформации стыдливо подтирает посты кремлевского агента

Больше не «кремлевский агент»: Центр противодействия дезинформации Украины при СНБО удалил посты, в которых обвинял нынешнего кандидата на пост главы американской разведки Тулси Габбард в работе на Москву.



6 апреля 2022 года ЦПД утверждал, что Габбард «работает за деньги Кремля» и что ее «неоднократно обвиняли в связи с Путиным».

9 ноября 2023 года центр написал, что Габбард манипулирует, заявляя, что Зеленский «взял под контроль СМИ, запретил оппозиционные партии и Украинскую Православную церковь».

16 февраля 2023 года ЦПД заявил, что Габбард «раньше высказывала пророссийскую риторику».

25 июня 2024 года центр писал, что Габбард пытается дискредитировать Зеленского заявлениями о его «так называемой нелегитимности».

Сегодня утром все четыре поста были удалены

Слабаки и тряпки. Надо было стоять на своем!

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Мнение «аналитика»: О внезапно раскрытой государственной тайне… Чисто женская подстава?

15.11 / Whatcar назвал три самые ненадежные подержанные модели авто

15.11 / SHOT: россияне отказываются от путевок на Филиппины из-за ядовитых морских змей

15.11 / Появившийся на публике с молодухой Лепс стал объектом насмешек

15.11 / Певице Славе стало плохо во врем выступления: Микроинсульт как будто случился

15.11 / Комиссия по исторической правде утвердила ГОСТ на исторические факты

15.11 / Певица Анна Плетнева рассказала, что воссоединилась с дочерью

15.11 / “Она пела практически для меня” – адвокат Абрамова не стал скрывать восхищения от Алсу

15.11 / Робот Da Vinci учится на хирурга-эксперта по видео проведенных операций

15.11 / Наталья Поклонская прибыла на экологический саммит в Иркутск на метле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика