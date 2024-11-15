 

Whatcar назвал три самые ненадежные подержанные модели авто

15.11.2024, 19:50, Разное
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Злополучная судьба постигла Nissan Juke на вторичном рынке автомобилей: владельцы пачками жалуются на серьезные проблемы с надежностью, а каждый третий бьет тревогу о поломках аккумулятора и двигателя.

Kia Sportage также не удалось избежать напастей: покупатели недовольны ненадежными дизельными двигателями, число которых превышает половину.

Mazda CX-60 пополнила список неудачников, вызвав недовольство у 62% владельцев. Причина их страданий кроется в неисправностях подвески, электрики, топливной системы и коробки передач.

Автомобильный эксперт Сергей Зиновьев провел параллель между Renault Arkana и Duster, указав на схожесть двигателей: H4M 1.6 (114 л. с.) и H5Ht 1.3 (150 л. с.). По его мнению, Arkana – это усовершенствованная версия Duster, хотя стильная внешность не компенсирует упрощенный салон и эргономические недоработки.


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