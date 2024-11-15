 

Появившийся на публике с молодухой Лепс стал объектом насмешек

15.11.2024, 19:45, Новости дня
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Впервые о романе Григория Лепса с 18-летней девушкой Авророй Кибой заговорили в середине лета. Тогда на одном из мероприятий певец появился в обществе молодой красотки. На вопросы прессы Лепс не стал отвечать, лишь намекнул, что его со спутницей связывают недвусмысленные отношения.

Народ погудел и забыл, однако исполнитель хита “Рюмка водки на столе” не оставлял в покое эту тему, а продолжил развивать ее. Так, он взял Аврору в отпуск. Они вместе отдохнули в Турции и демонстрировали поклонникам полную идиллию. К слову, мама Кибы была против отношений, но отдыхала вместе с новоявленной парой.

Молодая девушка в этом году поступила в лондонский университет на дизайнера. Публика начала гадать, как долго еще продлится этот роман на расстоянии. Ведь известно, что Лепс не может приезжать в Лондон, а невеста постоянно занята учебой.

И вот певец вновь пришел на телешоу Comedy Club в компании Авроры, которая выбралась на несколько дней в родную страну. Однако исполнитель, появившийся на публике с молодухой, тут же стал объектом насмешек. Ведущие шоу Павел Воля и Гарик Харламов пошутили над новой татуировкой артиста – барабанной установкой.

«У Гриши молодая девушка. И, чтобы барабанить, нужна энергия», – подхватил Воля.

А когда певец с избранницей покинули шоу, то им вслед донеслась язвительная фраза от Воли.

“Невесте завтра рано в школу, идите”, – сказал Павел.


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