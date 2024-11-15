 

Певице Славе стало плохо во врем выступления: Микроинсульт как будто случился

15.11.2024, 19:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последнее время у певицы Славы было много выступлений и съемок. Об этом она рассказала своим поклонником в соцсетях. Такая напряженная работа не могла не сказаться на ее самочувствие. После очередного концерта артистка почувствовала себя очень плохо. Уже на сцене Слава едва не потеряла сознание и временно перестала четко осознавать, где находится.

Певице стало настолько страшно, что она решила пересмотреть свой рабочий график.

“У меня микроинсульт как будто случился…Какие-то вспышки в глазах. Я вообще не понимала, где я, что мне петь”, – заявила исполнительница фанатам.

Поклонники тут же предположили, что причиной возникших проблем со здоровьем Славы стал прием средств для похудения. Артистка не скрывала, что похудела с помощью препарата, а также привлекла к этому свою дочь, которая мечтала обрести стройную фигуру после родов.

Напомним, 44-летняя исполнительница рассказывала, что стала переедать на фоне стресса. Из-за этого она набрала почти десяток лишних килограммов. На протяжении нескольких месяцев она принимала аналог известного лекарства от сахарного диабета, проконсультировавшись предварительно с врачом. Звезда отметила, что теперь ее весь достиг 68 килограммов, что является для артистки нормой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Появившийся на публике с молодухой Лепс стал объектом насмешек

15.11 / Канцлер Германии впервые за долгое время поговорил по телефону с Путиным

15.11 / “Она пела практически для меня”: адвокат Абрамова не стал скрывать восхищения от Алсу

15.11 / В Абхазии прошли протесты против ратификации инвестиционного соглашения с РФ

15.11 / Вероника Долина была задержана в РФ за обезболивающие препараты, привезенные из Израиля

15.11 / Юлия Пересильд появилась в трейлере фантастической драмы “ON и Она”

15.11 / МИД РФ вновь призвал освободить удерживаемых в Газе россиян

15.11 / Илон Маск тайно встретился с послом Ирана в ООН

15.11 / Онкологическое заболевание Кейт Миддлтон породило теорию заговора в британской прессе

15.11 / Дональд Трамп объявил, что назначит главой минздрава активиста антипрививочного движения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика