 

“Она пела практически для меня”: адвокат Абрамова не стал скрывать восхищения от Алсу

15.11.2024, 18:05, Новости дня
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Развод финалистки “Евровидения-2000” Алсу и ее мужа Яна Абрамова состоялся этим летом. Теперь же бывшая семейная пара пытается разделить совместно нажитое имущество. По словам адвоката Абрамова Александра Добровинского, раздел будет длиться еще очень долго. Он рассчитывает на четыре года. При этом правозащитник не скрывает радости, что на все это время будет обеспечен работой.

15 ноября состоялось очередное заседание, на котором Алсу не появилась. Следующее рассмотрение дела о разделе имущества состоится в январе 2025 года. Ранее Ян Абрамов предложил Алсу компенсацию в размере 2,5 млн рублей и ежемесячное содержание на нее и их троих детей. Однако певица не согласилась на такие условия.

Кроме всего прочего, Добровинский рассказал, что недавно посетил юбилейный концерт Игоря Крутого, на котором выступила Алсу. Он поделился с прессой, что занял место в первом ряду.

“Она пела практически для меня. Мы очень мило улыбались”, – не стал скрывать восхищения от Алсу юрист.

Напомним, Алсу и Ян Абрамов разошлись после 18 лет брака. По слухам, причиной стала неверность супруга. В качестве соперницы в Сети подозревали модель и бывшую девушку рэпера Тимати Анастасию Решетову. Сама Алсу неоднократно намекала поклонникам на такую вероятность. Однако после развода Ян Абрамов не стал объявлять о своих отношениях с кем бы то ни было. По словам его адвоката, мужчина сделал все возможное, чтобы сохранить этот брак, но не вышло.


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