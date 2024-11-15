Наталья Поклонская прибыла на экологический саммит в Иркутск на метле

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская для посещения экологического саммита в Иркутске выбрала не привычный самолёт бизнес-класса, а метлу. Как сообщают местные СМИ, её путь из Москвы занял всего 9 часов, что стало настоящим рекордом для подобного вида транспорта.

Сама Поклонская утвержадет, что использование метлы «существенно сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу и вносит большой вклад в борьбу с изменением климата». Кроме того, она планирует провести на саммите мастер-класс для детей, на котором научит их молиться покровительнице мётел, ацтекской богине Тласолтеотль.

Общаясь с журналистами в Иркутске, Поклонская заметила, что обратный путь займёт меньше времени благодаря попутному ветру.

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